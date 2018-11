Brief Einstein geveild voor ruim 28.000 euro

Einstein verstuurde de brief nadat hij was weggevlucht uit Berlijn. Dat gebeurde na de moord op zijn vriend Walther Rathenau, de Joodse minister van Buitenlandse Zaken. Einstein was gewaarschuwd dat ook zijn leven gevaar liep.

„Niemand weet waar ik ben. Er wordt gedacht dat ik vermist ben”, schreef de wetenschapper aan zijn zus. Er wordt aangenomen dat hij op dat moment in de stad Kiel was. Hij stelde ook dat „duistere tijden in aantocht zijn, in economisch en politiek opzicht.” De nazi’s zouden ruim tien jaar later aan de macht komen. Einstein zocht uiteindelijk een veilig heenkomen in de VS.

„Wat deze brief bijzonder maakt, is dat Einstein echt weet te voorspellen, tien jaar voordat het gebeurt, wat gaat plaatsvinden in Duitsland”, zegt medeoprichter Meron Eren van veilinghuis Kedem. Dat heeft niet bekendgemaakt aan wie de brief is verkocht.