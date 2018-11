Roze diamant geveild voor 44 miljoen euro

Het bedrijf heeft de diamant omgedoopt tot The Winston Pink Legacy. In 2014 kocht Winston ook al een zeldzame blauwe diamant voor 23,8 miljoen dollar, deze werd omgedoopt tot The Winston Blue.

De roze Pink Legacy wordt onder kenners als uiterst ongewoon beschouwd vanwege zijn gewicht en zijn intense, bijna volledig uniforme kleur. Slechts één op de 100.000 diamanten zou een dergelijke kwaliteit hebben. Het juweel was ooit eigendom van de bankiersfamilie Oppenheimer. De verwachte opbrengst van de diamant was geschat op 27 tot 44 miljoen euro.

De grote vraag naar deze uiterst zeldzame diamanten heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat de prijzen sterk zijn gestegen. De diamant Pink Star wisselde in 2017 op een veiling in Hong Kong voor een recordbedrag van ongeveer 67 miljoen euro van eigenaar.

Volgens Christie's is dit per karaat de hoogste prijs ooit betaald voor een roze diamant.

De Swatch Group is de grootste horlogemaker ter wereld. Bekende merken als Swatch, Omega, Longines en Brequet maken onderdeel uit van het bedrijf.