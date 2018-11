Italië volhardt in begroting

Dinsdagavond laat liet vicepremier Salvini na kabinetsberaad weten niks wezenlijks te willen veranderen. Om middernacht zou de deadline verstrijken waarop het land de Europese Commissie een antwoord moest geven. Drie weken geleden verwees de Commissie de Italiaanse plannen naar de prullenbak en vroeg de regering het huiswerk opnieuw te doen.

Nu is de Europese Commissie weer aan zet. Officieel zijn er twee weken om Italië weer van repliek te dienen, maar waarschijnlijk volgt er volgende week woensdag al een antwoord, stellen bronnen.

Eerst komen de ministers van Financiën maandag nog naar Brussel voor een extra vergadering van de Eurogroep. Officieel gaat die niet over Italië maar over een hervorming van de eurozone, waar in december knopen over moeten worden doorgehakt. Het onderwerp Italië zal echter zeker voorbijkomen.

De Commissie kan voorstellen dat Italië op het Europese strafbankje terechtkomt en waarbij een boete van maximaal 0,2 procent van het bbp kan worden opgelegd, oftewel zo’n 3,5 miljard euro. Zoiets is nog nooit gebeurd. Op een eurogroepvergadering die gepland staat voor 3 december wordt er waarschijnlijk een besluit genomen.

Italië wil volgend jaar tientallen miljarden euro’s meer uitgeven dan de regels toestaan. Onder andere Nederland ageert daar fel tegen omdat het de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar kan brengen.

Het begrotingstekort wil Rome op laten lopen tot 2,4 procent terwijl het volgens afspraken met eerdere Italiaanse regeringen volgend jaar 0,8 procent zou mogen zijn. Ook de door de Italianen zelf geraamde economische groei van 1,5 procent is volgens de Commissie veel te optimistisch.

De Italiaanse regering, met daarin de extreemlinkse Vijfsterrenbeweging en het uiterst rechtse Lega, wil onder meer de pensioenleeftijd verlagen en een basisinkomen invoeren voor werklozen.

De Italiaanse staatsschuld is na die van Griekenland met 131 procent van het bbp het hoogste van de hele eurozone. De Brusselse norm is 60 procent. Aangezien de Italiaanse economie veel groter is dan de Griekse zou de impact van een crisis op het geheel veel groter zijn.

In reactie op de plannen is het renteverschil dat de Italianen moeten betalen voor hun staatsleningen in vergelijking met Duitsland de laatste weken fors opgelopen.