Amsterdamse politiemensen over de schreef: acht ontslagen

De verdenkingen varieerden van het schenden van het ambtsgeheim tot fraude en verduistering. Uit het overzicht komt naar voren dat acht politieambtenaren zich dusdanig zouden hebben misdragen, dat zij per direct de laan uit zijn gestuurd. Een negende nam zelf ontslag.

Uit het overzicht dat is gemaakt, blijkt dat beambten dikwijls pikante zaken uitvoerden. Zo vroeg een politieambtenaar aan een collega politiegegevens van een ex-partner op te zoeken en die te delen. In één geval is uitkeringsfraude geconstateerd (het tegelijkertijd ontvangen van loon als WAO-uitkering). Dit leidde tot ontslag wegens ziekte.

In 2015 werden drugs met een straatwaarde van 450.000 euro weggenomen uit het Regionaal Beslaghuis. Dit leidde tot strafontslag. Volgens de politie is de zaak nog niet afgedaan door het OM. Een andere diender genoot in 2016 van privévoordelen op kosten van de politie. Ook werd het ambtsgeheim geschonden.

Kogelwerend vest

In 2016 werd naast misbruik van politiegelden, ook onderzoek gedaan naar het verduisteren van een kogelwerend vest, schending van het ambtsgeheim ’en ander plichtsverzuim’. Die zaak is door het OM eveneens nog niet afgedaan. Naast fraude (het vervalsen van een beoordeling), blijkt ook het stelen van politiekleding in 2017 terug te komen. Opvallend is dat hier ontslag op eigen verzoek is toegekend en er geen strafrechtelijke consequenties aan verbonden zijn. Uit de tien stafrechtelijke onderzoeken (de overige zeven waren disciplinair) die sinds 2015 zijn opgestart, is slechts één veroordeling gerold, andere werden geseponeerd of zijn nog niet afgedaan door het OM. Uit de vrijgegeven gegevens blijkt dat het lekken naar de media ook enkele politiemensen hun baan heeft gekost.

In een reactie laat de eenheidsleiding weten dat het aantal van 17 zaken op 6500 medewerkers bij de Amsterdamse politie ’relatief klein is’. „Elke zaak is er een te veel en wordt niet geaccepteerd: waar schendingen voorkomen volgt onderzoek en kunnen –afhankelijk van de schending – zware sancties volgen zowel strafrechtelijk als disciplinair.”

Volgens de woordvoerder schenkt het korps veel aandacht aan integriteit. „Er is voortdurend aandacht voor. Signalen over integriteitsschendingen worden serieus onderzocht, zonder aanzien des persoons.”