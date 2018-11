Rechter: Sinterklaasintocht Zaanstad kan gewoon doorgaan

De stichting Majority Perspective eiste dinsdag in kort geding dat de in haar ogen „racistische” Zwarte Piet daar niet bij is.

Volgens de rechter heeft de stichting verzuimd fatsoenlijk te overleggen met de gemeente Zaandam. De gemeente is volgens hem ’overvallen’ en kreeg geen tijd om te reageren, aldus de rechtbank.

Rogier Meijerink van Majority Perspective kondigde direct na de uitspraak aan in beroep te gaan. Er wordt een bodemprocedure gestart, of ze gaan naar het Europese hof. Of MP zaterdag ook actie gaan voeren bij de intocht, wilden de actievoerders niet zeggen. „Dat blijft een verrassing”.

Een aantal leden van MP heeft een straatverbod gekregen tijdens de intocht. Ook is Michael van Zeijl die eerder Sinterklaas bedreigde in preventieve hechtenis genomen door de politie.

De klagers hadden ook een verbod op rechtstreekse uitzending van de intocht door NTR gevraagd. De rechter heeft ook die eis afgewezen.

Sinterklaasjournaal

Over het Sinterklaasjournaal, zegt de rechter dat de NTR genoeg moeite heeft gedaan om de figuur van Zwarte Piet de afgelopen jaren aan te passen aan de kritiek.

De rechter vindt dat de stichting zich te weinig aantrekt van de verandering van Zwarte Piet in de maatschappij. Voor de één gaat dat te snel, de ander vindt dat dat te langzaam gaan, aldus de rechter. „Er is te meer reden in gesprek te blijven. Ik wens u allen een vredig Sinterklaasfeest,” aldus de rechter.

