Beatrix op verjaardagsvisite bij Charles

Beatrix (80) en Charles kennen elkaar al heel lang. De Prince of Wales was aanwezig bij haar inhuldiging in 1980 en bij haar afscheid als vorstin 33 jaar later. Ook was hij te gast op de 60e verjaardag van de prinses in 1998.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Charles vorige maand alvast kunnen feliciteren toen zij op de eerste dag van het staatsbezoek aan koningin Elizabeth bij hem en echtgenote Camilla in Clarence House op theevisite gingen.

Prins Charles zit, zo lang zijn moeder koningin Elizabeth leeft, in de wachtkamer voor de Britse troon. Hij heeft de afgelopen decennia gebruikt om zich intensief op zijn toekomstige taak voor te bereiden en daarnaast heeft hij tal van onderwerpen tot de zijne gemaakt. Zo waarschuwde hij begin jaren zeventig al voor het gevaar van vervuiling door een teveel aan plastic en luidde hij al vroeg de alarmbel over klimaatverandering. Destijds werd Charles erom uitgelachen, tegenwoordig wordt hij alom geprezen.

Volgens zijn tweede echtgenote Camilla ligt Charles niet wakker van de dag waarop hij koning wordt. ,,Hij weet dat het een keer komt, maar ondertussen doet hij gewoon zijn werk. Ik zou willen dat hij het wat rustiger aan ging doen, maar dat is een ijdele wens”, aldus de hertogin van Cornwall tegen de BBC.