Voor miljoenen aan medicijnen verspild

Onderzoekers hadden eerder geraamd dat jaarlijks voor circa 100 miljoen euro aan medicijnen wordt weggegooid. Ongeveer 40 procent verdwijnt volgens Bekker onnodig in de prullenbak. Ze liet de apotheken een week lang bijhouden in welke situaties patiënten ongebruikte medicijnen terugbrachten. In een week tijd brachten patiënten ruim 750 geneesmiddelen terug. In vier op de tien gevallen was het volgens Bekker te voorkomen geweest dat patiënten te veel medicijnen mee naar huis kregen.

„We moeten niet meer op de automatische piloot medicatie meegeven”, zegt Bekker. „Als een patiënt bijvoorbeeld later die week de uitslagen van onderzoeken krijgt, is het niet handig om voor drie maanden medicijnen mee te geven. Kies dan voor een voorraad van een week.”