Westerse landen haken af bij migratiepact: wat doet Nederland?

In het pact staat weinig over de rechten van burgers in ontvangende landen. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Migratie ordelijk laten verlopen. Dat is het doel van het Migratiepact dat de VN-landen volgende maand in de Marokkaanse stad Marrakesh willen sluiten. Maar nu westerse landen één voor één afhaken, begint ook de Nederlandse politiek zich af te vragen of het wel zo wijs is zich achter de afspraken te scharen.