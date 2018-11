Mogelijke juridische gevolgen migratiepact zaaien steeds meer twijfels in Tweede Kamer

VVD en CDA zijn niet meer zo enthousiast over het pact, nu er steeds meer stemmen opgaan dat juristen afspraken kunnen aangrijpen waardoor Nederland over migratie geen baas meer is in eigen huis. „Wij moeten niet het beste jongetje van de klas zijn, terwijl er opeens allerlei rechten aan dat pact worden ontleend”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Het pact waarin lidstaten van de Verenigde Naties in december afspraken maken over wereldwijde migratiestromen en rechten van migranten, zorgt vooral voor angst over de juridische gevolgen. Grootste zorg bij Tweede Kamerleden uit zowel de coalitie als de oppositie, is dat illegale migranten met het pact onder hun arm naar de rechter stappen om rechten te eisen die ze anders in Nederland niet zouden hebben.

VVD-Kamerlid Azmani ’is er niet gerust op’. Hij is bang dat rechters gebruikmaken van migratieafspraken, waardoor Nederlandse regels worden verruimd. „Terwijl het juist de bedoeling is dat landen in Afrika meer gaan doen.”

Steeds meer andere landen haken inmiddels af. Van Toorenburg begint zich af te vragen ’of Nederland het enige land is dat nog positief is’ over de afspraken. Juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid geven naar verwachting morgen advies. „Het kan niet zo zijn dat we, zoals bij de stichting Urgenda, extra verplichtingen krijgen”, aldus het CDA-Kamerlid.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie leggen de nadruk op afspraken die goed zijn voor migranten én Nederland. Oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie en SGP roepen op niet te tekenen. „Asielzoekers wapperen met dit pact bij iedere rechtszaak”, waarschuwt PVV’er Fritsma. De PvdA en de SP wachten advies van juristen af.