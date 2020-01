Bendes steeds creatiever bij drugssmokkel in vliegtuigen

Jaarlijks wordt op Schiphol zo’n duizend kilo drugs onderschept, verstopt tussen vracht. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Drugssmokkel in vliegtuigen, zowel in grote vrachttoestellen als kleine sportkisten en drones, wordt lucratiever voor internationale netwerken. De pakkans is volgens een ingewijde niet zo heel groot, ondanks de verscherpte controles.