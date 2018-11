Brits akkoord: Noord-Ierland in EU

LONDEN - Het lijkt er op dat er in het akkoord over de Brexit, dat het Britse kabinet woensdag bespreekt, sprake van is dat Noord-Ierland in de EU blijft en daarmee een soort van gescheiden wordt van het Verenigd Koninkrijk. Dat zei de leider van de Ierse partij DUP, Arlene Foster op basis van conceptteksten. Ook commentaren van andere Noord-Ierse politici wijzen daarop, hoewel de inhoud van het akkoord nog niet bekend is.