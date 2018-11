Dikke boetes voor patserauto’s in trouwstoet

Volgens de agenten waanden de bruiloftsgasten zich ’koning van de weg met hun gehuurde patserauto’s’. „Dat dit gevaarlijk en ronduit asociaal was, vonden veel Dordtenaren want het regende namelijk letterlijk meldingen.”

De politie werd dit weekend vervolgens voor ’misgunners’ uitgemaakt.

De bruid en de bruidegom werden zelfs even apart genomen. „Al snel werd duidelijk dat het voortzetten van dit gedrag niet bij zou dragen aan de speciale dag. De bruid en de bruidegom wilden namelijk niet dat wij de auto’s of rijbewijzen zouden afpakken en spraken daarom hun gasten aan, waarna de overlast verdween.”

Eén bestuurder misdroeg zich even later toch weer. „Hij werd daarom wederom stilgehouden en ontvangt als gevolg hiervan en voor zijn gedragingen eerder op de dag binnenkort voor enkele honderden euro’s aan bekeuringen.”

Burgemeester van Dordrecht schrijft op Twitter:„Een trouwstoet is prachtig, maar mag niet leiden tot wangedrag.”