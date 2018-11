’Capaciteit of competentie?’

In werkelijkheid zitten er van de 60.000 agenten 53.000 achter hun bureau. De belastingbetaler krijgt voor zijn miljarden aan bijdrage slechts 7.000 agenten op straat terug. Je vraagt je af wat de rest aan het doen is.

In Nieuwsuur zagen we de maand oktober voorbij komen; elke dag was er een drugs gerelateerd incident te melden. En waar houden onze politici zich mee bezig? Met een wetsvoorstel om homomannen in staat te stellen om via een draagmoeder meisjes te adopteren! En ons rechtsapparaat? Met Friezen te berechten die hun kinderen willen beschermen tegen relschoppers en asocialen die het Sinterklaasfeest kwamen verstoren. Dat zegt toch al genoeg!

Bert Osendarp, Herten