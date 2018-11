Navalni mag toch uit Rusland reizen

Aleksei Navalni Ⓒ AFP

MOSKOU - Kremlin-criticus Aleksei Navalni mag toch Rusland uitreizen. Hij heeft dat woensdag via internet verklaard. De dissident werd dinsdag op het vliegveld van Moskou tegengehouden toen hij op het vliegtuig wilde stappen. Hij was op weg Straatsburg om de uitspraak bij te wonen van het Europese Hof voor de Rechten van de mens in zijn zaak.