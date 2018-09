Nederlanders niet erg gastvrij

Nederlanders doen niet vaak per maand (12 procent) de deur open voor gasten, 83 procent doet dit zelfs minder vaak of nooit. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het onderzoek heeft de definitie ’gasten vermaken’ opengelaten, waardoor het begrip allerlei activiteiten dekt; etentjes, vrienden op bezoek, sport of een film kijken of gewoon simpelweg koffie drinken.

Ⓒ GfK

Naast de Mexicanen en de Argentijnen, blijken ook de Brazilianen (36 procent), Italianen (34 procent) en de Chinezen (30 procent) dagelijks of wekelijks veelvuldig gasten te ontvangen.

Ⓒ GfK

Zuid-Korea

In tegenstelling tot de Zuid-Koreanen en Japanners, die niet de neiging hebben om gasten te ontvangen. De Koreanen spannen de kroon, 28 procent geeft aan nooit gasten over de vloer te hebben. Nederlanders staan overigens derde in deze lijst.

In totaal deden er 22.000 mensen ouder dan 15 jaar, over 17 landen verspreid mee aan het internationale onderzoek.