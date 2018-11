Vragen rond bloedbad Enschede blijven

De vier doden zijn een 34-jarige en een 27-jarige man uit Hengelo, een 43-jarige man uit Enschede en een 62-jarige man uit Arnhem. Ze zijn waarschijnlijk dinsdagmiddag omgebracht, hoewel buurtbewoners eerder spraken over harde knallen in de nacht van maandag op dinsdag.

De politie maakte vandaag bekend dat de dodelijke slachtoffers door een vuurwapen om het leven zijn gebracht. Wat de relatie tussen de mannen is en onder welke omstandigheden ze omgekomen zijn, wil een woordvoerster op dit moment nog niet uit de doeken doen. Wel is duidelijk dat twee van hen in juni van dit jaar opgepakt zijn na een inval in datzelfde ‘dodenpand’. Daarbij werd een behoorlijke hoeveelheid drugs, 17 kilo henneptoppen, in beslag genomen.

Verhuizen

Navraag op straat in de als arbeiderswijk te typeren Velve-Lindenhof, waar de als ‘growshop’ aangeduide winkel met aanpalende schuur staat, levert enkel summiere reacties op. De meesten willen óf durven niet te praten over het misdrijf in hun straat. Ze vrezen ook voor meer geweldsdelicten in hun ‘hoofdstad van Twente’. “Ik denk dat die buurvrouw meteen weer wil verhuizen”, zegt een buurtbewoonster als een vrouw uit d’r woning wordt meegenomen door – vermoedelijk – rechercheurs. “Ze woont er nog niet lang, maar als zoiets naast je gebeurt… Haar moeder heeft die eerste lichamen gevonden. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, dat is een ding dat zeker is.”

Iemand die toch een paar dingen noemt over de bewoners van een huurpand aan de Oliemolensingel in Enschede, waar mogelijk één of meerdere slachtoffers gewoond hebben, doet er niet veel later weer het zwijgen toe. Naar eigen zeggen doet hij dit uit angst voor represailles. “Voor je het weet heb je een mes tussen de ribben”, zegt de man met opgetrokken wenkbrauwen. “Ik ben wel wijzer dan dat. In dat huis gebeurden al langer dingen die echt niet in de haak waren. De politie is er meermaals binnengevallen. Meer zeg ik niet ik er niet over.”

„Op één dag vier mensen gevonden, is absoluut dieptepunt in de stad”, aldus de burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. „Het raakt de mensen diep. Mijn medeleven gaat ook echt uit naar de familie van de mensen die er niet meer zijn”.

Volgens hem staat het bedrijfje bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als ’groothandel in geregelde goederen en handel in tuinartikelen’. De gemeente had niet genoeg in handen om de onderneming direct te sluiten.

