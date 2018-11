Voortvluchtige crimineel niet gevonden in Tilburg

De Bredaseweg in Tilburg was deze woensdagochtend het epicentrum van een grote politie-actie waarbij het doel was een 27-jarige man uit Halsteren aan te houden. Hij zou een celstraf moeten uitzitten, maar voortvluchtig zijn.

Tegen het middaguur deed een arrestatieteam een inval in een pand aan de al anderhalf uur voor verkeer afgesloten Bredaseweg die naar het centrum leidt. In het pand zitten diverse huureenheden, waar de verdachte zich mogelijk had verschanst. Drie aanwezigen haalde het arrestatieteam uit het pand, maar de voortvluchtige man bevond zich niet onder hen. Ook na verder onderzoek in de doorzochte woningen leverde niet tot de aanhouding van de twintiger. De politie viel het pand binnen na een tip.

De politie was met onder meer een arrestatieteam en hondengeleiders ter plaatse. Bovendien droegen de andere aanwezige dienders kogelwerende vesten. „In verband met de gevaarsetting nemen wij geen onnodig risico”, liet de politie weten. De voortvluchtige is niet vuurwapengevaarlijk, maar staat volgens de politie wel te boek als een verzetspleger. Wat de man op zijn kerfstok heeft, is niet bekend.

Een politiewoordvoerder zegt dat bij de actie ongeveer vijftien agenten waren betrokken.