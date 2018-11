Leerling presenteert geschiedenisles in racistische outfit, juf geschorst

De middelbare scholier van Poplar Bluff High School verkleedde zich als lid van de blanke geweldbeweging en hield ondertussen een presentatie over wijzigingen in de Amerikaanse grondwet, zo meldt de New York Post. Hij had als opdracht gekregen om het vijftiende amendement toe te lichten. Dat wetsartikel draait om waarborging van het stemrecht ongeacht ras of kleur.

De school meldt dat de lerares sinds het voorval op vrijdag is geschorst. Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar de motieven van de student. Autoriteiten geloven niet dat de scholier zich verkleedde met de bedoeling medeleerlingen te beledigen of discrimineren.

Volgens de directeur zal de middelbare school stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat leraren voortaan op een verantwoorde manier ’historische context’ bieden tijdens de behandeling van belangrijke onderwerpen tijdens een geschiedenisles. „En we zullen ervoor zorgen dat onze leerlingen en leraren begrijpen wat acceptabel en onacceptabel is”, vertelt directeur Scott Dill.

Excuusbrief

De betrokken juf heeft via een brief de excuses aangeboden. Deze brief kwam de leerlingen op maandag onder ogen. „Het spijt me heel erg dat ik deze fout heb gemaakt, en ik hoop dat je me kunt vergeven en we dit samen kunnen verwerken. Ik begrijp dat genezing en vergeving tijd vergen”, schreef ze in de brief.

Het duurde niet lang voordat er foto’s van de presentatie circuleerden op sociale media.