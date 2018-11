’Ook Chinese jongens in loopgraven’

België 1 had de beste reportages van geschied- en andere deskundigen o.a. in een panel op de marktplaats vanuit het in 1914/1918 vrijwel geheel verwoeste stadje Ieper.

Aan de ellende uit de ellenlange loopgraven wil ik nog één ’ontdekking’ toevoegen: Jaren geleden reden wij deels langs de Somme in Noordwest Frankrijk. Ook daar overal massagraven met elk tienduizenden soldaten, niet alleen van de geallieerden, maar ook van die arme Duitse soldaten: bewijs van de nutteloosheid van zo’n oorlogsvoering.

Ineens zagen we bij de monding van de Somme een bordje ’Cimétière Chinoise’, ofwel Chinese begraafplaats. Er lagen daar 5.000 Chinese jongens van zeg 12 tot 18 jaar oud, middels Britse officieren in de toenmalige kolonie India via de Chinese keizer gekocht van straatarme Chinese families. Het moeten er nog velen meer zijn geweest. Die jongens en hun ouders wisten niet eens waar ze heen gingen en met welk doel. In Europa werden zij door de geallieerden de loopgraven ingejaagd als ’kanonnenvoer’.

Rob Vinke, Loosdrecht