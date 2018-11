Komt het makkelijke weekendje Londen in gevaar? Ⓒ Hollandse Hoogte

In Brussel wordt met ingehouden adem afgewacht of de Brexit-deal in Londen standhoudt. Zeker voor Nederland, dat warme handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk onderhoudt, zijn de belangen groot. Net als voor de minimaal 100.000 Nederlanders die in het VK wonen.