Westlander Jimmy (29) krijgt als jongste een Michelin-ster in Azië

Geboren Westlander Jimmy Ophorst (29) is de jongste sterrenchef van heel Azië. Hij opende zo’n zes jaar geleden zijn restaurant in Thailand. Ⓒ Michelin

Op dit moment staat Jim Ophorst zijn armen uit de kom te koken in Bangkok op het gala van Michelin. En hij heeft wat te vieren: de Nederlandse chefkok is de jongste chef met een Michelinster in Azië. ,,De komende tijd wordt het wel wat druk.”