Overlast door grote brand in oude fabriek Breda

BREDA - De brandweer is nog zeker tot het eind van de middag bezig met nablussen van de grote brand in de voormalige Faamfabriek in Breda. De rookontwikkeling is al wel afgenomen. Vooral wijken in het noorden van Breda hadden uren last van de rookwolken. De overlast is volgens de politie groot. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen, volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.