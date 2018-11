PvdA-Statenlid vertrekt na ’foute’ tweet aan PVV

Van der Goot wilde woensdagmorgen nog niet reageren en verwees door naar zijn partij. Hij stapte volgens zijn partij uit zichzelf op, aldus PvdA-fractievoorzitter Gert Engelkens in een toelichting. „Hij heeft gezegd dat hij stopt als Statenlid, na deze tweet. Er was geen ruzie met de PVV hier, dit is begonnen op Twitter. Hij reageerde ergens op.”

Een twitteraar hield Van der Goot in een uitwisseling op sociale media voor dat PVV-ers geen kapingen of gijzelacties plegen. De reactietweet daarop luidde voluit: „De aanhangers van de PVV hebben ideeën die nogal wat verder gaan. De laatste grote actie van lieden met deze ideeën leverden zo ongeveer 60 miljoen doden op.”

De nu teruggetreden Van der Goot was sinds een jaar Statenlid en ook eerder actief voor de sociaaldemocraten. Engelkens: „Hij heeft zich goed in onze fractie ingezet en in zijn periode veel gedaan op het gebied van cultuur en natuur. We respecteren zijn besluit te stoppen.”

De PVV kookte dagenlang van woede en noemt het besluit dan ook ’terecht’. PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren in Provinciale Staten vond in een tweet op zijn beurt Van der Goot ’Een PvdA-politicus zonder enig historisch besef, die denkt dit zich te kunnen veroorloven.’

Het is niet voor het eerst dat Van Kesteren boos is over een aanvaring met een sociaaldemocraat in de Staten. De irritatie in het normaal rustige provinciehuis aan het Martinikerkhof is dan ook wederom groot. Van Kesteren meent dat de reuring en verontwaardiging in de media telkens groter zijn als een PVV-er een fout gevallen tweet maakt dan andersom.

„Als een PVV-raadslid een opmerking maakt die vergeleken met die van Van der Goot niets voorstelt, dan wordt dat breed uitgemeten.” Van der Goot en de PvdA hebben wat hem betreft ’geluk dat mainstreammedia dit niet als schandaal brengen’. „Daarin wordt helaas nog steeds met twee maten gemeten.”