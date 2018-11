Vrijspraak voor Uberchauffeur die juf Mare (22) doodreed

Volgens de rechtbank was er sprake van ,,een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden.” Jasmin M. maakte weliswaar een overtreding door in de Amsterdamse Molukkenstraat een stilstaande bus in te halen over een doorgetrokken streep, maar de rechtbank ziet geen verband tussen die overtreding en de fatale aanrijding.

Jasmin M. reed op het moment van de botsing 52 kilometer per uur. Hij zou ook met een lagere snelheid een aanrijding niet hebben kunnen voorkomen, denkt de rechtbank, omdat hij Mare Welkers slechts iets meer dan een seconde kon hebben gezien. Een bus die langs de kant van de weg stond geparkeerd ontnam hem het zicht.

Een huilende Jasmin M. vertelde twee weken geleden tegen de rechtbank dat het was ,,alsof er uit het niets iets op mijn auto kwam vallen.” Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar wegens aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijden. Maar daarvan was volgens de rechtbank geen sprake.