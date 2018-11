Zwembadpersoneel ook in hoger beroep schuldig aan verdrinken Salam (9)

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde de 63-jarige mannelijke verdachte en twee vrouwen van 58 en 42 tot werkstraffen van zestig uur wegens dood door schuld. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie, en de veroordeling van de rechtbank vorig jaar zomer.

Het zwembadpersoneel ging in tegen die veroordelingen en spande een hoger beroep aan omdat Salam volgens hen zou zijn verdronken na de zwemles, en onder verantwoordelijkheid van de eigen docenten.

Bekijk ook: Badmeesters verdronken Salam in hoger beroep

De twee leerkrachten van de school van Salam werden eerder door de rechtbank vrijgesproken, omdat volgens de rechtbank de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het zwembad bij het zwembadpersoneel lag.

Salam verdronk op 21 september 2015 tijdens het schoolzwemmen. Het meisje was nog niet zo lang in Nederland en kon niet zwemmen. Het is niet duidelijk hoe zij in het diepe bad terechtkwam.

Bekijk ook: Hesje bij schoolzwemmen voor extra veiligheid