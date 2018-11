Politie mocht Haagse steker Malek F. neerschieten

Malek F. had op het plein achter station Den Haag Hollands Spoor net drie mensen neergestoken. Een van hen had hij geprobeerd de keel door te snijden. Advocaat Job Knoester plaatste bij een eerste zitting vraagtekens bij het feit dat agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn cliënt daarna met zeven kogels neerschoten. Volgens hem was met name het laatste schot op zijn linkerarm gevaarlijk, ’zo dicht bij het hart’. Malek lag al op de grond en het leek duidelijk dat hij geen wapen meer had. Het Openbaar Ministerie ging er vanuit dat F. nog steeds een bedreiging vormde voor zijn omgeving en zichzelf.

Justitie onderzoekt nog of Malek F. terroristische motieven had. In een afgeluisterd gesprek vanuit de gevangenis zei Malek tegen zijn moeder: ’Beschouw mij als soldaat van de soldaten van Allah. Het is halal wat ik doe’. Toen hij zijn mes kocht, was hij al vastbesloten ongelovigen de keel door te snijden. Hij hoopte dat de politie hem zou doodschieten zodat hij martelaar zou worden. Malek zei dat christenen en joden ’kuffar’ waren (ongelovigen). Hij vond ze ’dieren en achterlijk’.

Malek F. leed volgens zijn advocaat aan ’religieuze wanen’. Hij dacht dat hij gevolgd werd door satanisten. Om die reden had hij eerder met een mes aan de deur van de Haagse Nieuwe Kerk gestaan. Hij beschouwde dat als het hoofdkwartier van de geheime organisatie die het op hem had gemunt.

Het OM verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag.