Het Havenbedrijf Rotterdam kan alle zenuwachtige kinderen geruststellen: Pakjesboot 12 is op koers en meert zaterdag om 11 uur aan in Rotterdam. En nog beter: iedereen kan de goedheiligman volgen via ’shiptracker’. Daaruit blijkt dat de Sint ergens voor de kust van Normandië vaart.

En op de piepkleine afbeelding van het schip is te zien dat Sinterklaas vergezeld wordt door twee zwarte pieten.