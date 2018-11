Vingerafdruk op ID-kaart keert weer terug

In Nederland waren vingerafdrukken op ID-kaarten al enkele jaren verplicht, maar dat werd begin 2014 afgeschaft omdat het geen Europese verplichting was.

De maatregel zou nodig zijn om identiteitsfraude tegen te gaan. Als het Europees Parlement er ook mee heeft ingestemd, hebben EU-landen twee jaar de tijd om het besluit door te voeren. Bestaande kaarten zonder vingerafdrukken verliezen tien jaar daarna hun geldigheid.

De ID-kaart is geldig als reisdocument in ongeveer veertig landen, waaronder alle EU-lidstaten en Turkije. Sinds 2009 zijn vingerafdrukken in het paspoort voor alle EU-lidstaten verplicht. In Nederland geldt dat de afdrukken worden gewist als de aanvrager het document in ontvangst heeft genomen.