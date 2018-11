Afsluiting onbewaakte overweg met betonblokken toegestaan

„Daar ben ik heel blij mee. Het kan niet zo zijn dat we steeds moeten wachten op ongelukken, omdat een enkele bewoner het er niet mee eens is dat zijn overweg dicht gaat. We gaan de Zandkamp in Lunteren nog deze week afsluiten”, zegt ProRail-baas Pier Eringa.

Twee weken geleden werd al een andere onbewaakte overweg bij Lunteren gesloten, omdat die te onveilig is voor het wegverkeer. „Daar gaan we mee door, nadat we de nodige procedures hebben doorlopen en met gemeenten hebben overlegd. Maar dat kan niet eeuwig duren”, vindt Eringa.

Een bewoner had het kort geding aangespannen. Hij eist ’recht op overpad’. De rechter beslist dat ProRail weliswaar nog geen definitieve maatregelen mag nemen voor het afsluiten van de overweg. „Daarvoor moet er een bodemprocedure worden gestart. Wel mogen alvast tijdelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er nog weggebruikers kunnen oversteken”, aldus de uitspraak.

De eisende partij in dit kort geding heeft een recht van overweg dat al sinds 1900 op de onbewaakte spoorwegovergang rust. Op grond van dat recht kan hij gebruik maken van deze overweg die is gelegen op grond waarvan ProRail en Railinfratrust eigenaar zijn.

Ook personen die geen recht van overweg hebben – zoals schoolkinderen - maken echter gebruik van de onbewaakte spoorwegovergang. In verband met de aanpak van onveilige overwegen, berichtte ProRail in oktober alle rechthebbenden in Lunteren.

„ProRail wil vanuit veiligheidsoverwegingen op zeer korte termijn tot afsluiting overgaan. Daarom moet het recht van overweg van deze rechthebbenden worden opgeheven”, stelt de rechter.

Hij oordeelt dat het belang van ProRail bij het waarborgen van de algemene veiligheid zwaarder weegt dan het belang van deze ene eisende partij om gebruik te kunnen blijven maken van zijn recht van overweg. „Hierdoor kan eiser niet blijven vasthouden aan zijn recht.”

De belangen van ProRail zijn volgens het vonnis van extra gewicht, omdat spoorwegongelukken vaak mensenlevens kosten. „Daarnaast hebben ze gevolgen voor treinpersoneel, reizigers, hulpdiensten en treinverkeer. Bovendien kan eiser iets verderop gebruik maken van een beveiligde spoorwegovergang zonder dat dat voor hem een omweg betekent.”