Zeevonk én noorderlicht in een nacht gezien op Terschelling: bekijk de beelden

Het noorderlicht ontstaat door een zonnestorm, als die op de aarde gericht is dan is er kans dat het zichtbaar wordt op de aarde. Hoe noordelijker, hoe groter de kans op waarneming.

Vanaf Terschelling werd vannacht korte tijd met een camera een lichte, groene gloed aan de horizon waargenomen. Ook de zeevonk was alweer te zien. Zeevonk is een organisme dat in de branding van de zee blauw kan oplichten. Meestal is dit het geval na warme zomerdagen. De afgelopen dagen was het schijnbaar al warm genoeg om ook dit natuurverschijnsel te kunnen zien.