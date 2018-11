Vrouw alleen op trouwfoto’s na dood partner bij vliegramp

Ⓒ Instagram intansyariii

JAKARTA - Een Indonesische vrouw die haar verloofde verloor bij de recente vliegramp met 189 doden, heeft in haar eentje huwelijksfoto’s laten nemen. Intan Syari poseerde in haar trouwjurk en met haar trouwring voor de camera. Ze wilde zo een wens van haar dode partner in vervulling laten gaan.