Rottepolderplein rond 2023 op de schop

Het Rottepolderplein stamt uit de jaren zeventig en is een van de oudste knooppunten van Nederland. Het verkeer van de A9, A200 en N205 kruist elkaar via een soort megarotonde met verkeerslichten: het levert dagelijks een melding in de filelijst op.

De VVD-minister trekt 30 miljoen euro uit om een einde te maken aan de slechte doorstroming op deze beruchte plek. „Het is nu een complex plein met veel invoegend en afslaand verkeer. We gaan het werk zodat we het toenemende verkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem soepeler kunnen afwikkelen”, laat de bewindsvrouw weten. „Dat is een mooi vooruitzicht voor weggebruikers die hier nu dagelijks in de file staan.”

Super ring

Het ministerie gaat met de regio naar de tekentafel om te kijken hoe het toekomstige Rotterpolderplein er precies uit komt te zien. Rond 2023 gaat de schop in de grond.

Van Nieuwenhuizen liet dit voorjaar in een interview met De Telegraaf weten nog meer van plan te zijn in de regio Amsterdam. Komend jaar moeten de ideeën voor bijvoorbeeld een nieuwe ‘super ring’ concreter worden. De komende decennia komen er naar verwacht meer dan een half miljoen mensen bij in en rond de hoofdstad.