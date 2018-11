Uitslag stelling: ’Recht op toilet in de trein’

Een meerderheid denkt ook dat het ontbreken van wc’s in het openbaar vervoer echt een groot probleem is. Naar schatting hebben een miljoen Nederlanders er last van dat het aantal wc’s ’dun gezaaid is’ in het openbaar vervoer.

Pleeback denkt dat de groep waar zij voor opkomt, om die reden niet met het ov kan reizen. Een grote meerderheid van de stemmers gelooft dat. „Ik heb zelf vaak te maken met de noodzaak van een wc in de buurt. Als ik weet dat er geen wc aanwezig is, dan stap ik niet op de trein”, zo reageert één van hen. Velen noemen de gebrekkige sanitaire faciliteiten bij het openbaar vervoer een reden om de auto te pakken. „Dan kan ik tenminste zelf bepalen wanneer ik stop voor een plaspauze.” Anderen grijpen dat auto-argument juist aan om de eis voor toiletten in de trein overdreven te vinden. „In de auto of bus zijn toch ook geen wc's?” Een andere reactie: „Als je rijdt is er ook maar om de vijftig of zeventig kilometer de mogelijkheid om te stoppen, dus waarom zou je in de trein wel altijd moeten kunnen plassen?”

Een krappe meerderheid vindt het probleem groot genoeg om daarvoor naar de rechter te stappen. De meesten geloven dat Pleeback gelijk gaat krijgen bij het College voor de Rechten van de Mens.

De NS is hard bezig met het inbouwen van wc’s in sprinters. De meeste respondenten vinden echter niet dat Pleeback meer geduld moet hebben alvorens naar de rechter te stappen. Een deelnemer hekelt het besluit van een aantal jaren geleden om uit alle sprinters de toiletten te slopen. „Het is een goede zet geweest van de directie van de NS om weer wc’s in te bouwen. Dat duurt nou eenmaal lang.”

Overigens vindt bijna niemand de toiletten in de trein een fijne plek om naartoe te gaan. Veel stemmers geven aan de wc’s erg vies te vinden. „Ik moet er niet aan denken in de trein naar het toilet te moeten”, zo reageert er een. Een ander: „Maar ja, als je moet dan moet je. En het is altijd beter dan niets.” Velen geven ook aan dat zij toiletten in de wagons min of meer een recht vinden want ’we betalen genoeg voor de treinkaartjes’.

Een medewerker van de NS snapt de wens van de organisatie Pleeback, maar legt ook de verantwoordelijkheid bij de reizigers. „Dan moeten we ook zorgen dat wij de toiletten in treinen en op perrons netjes houden.” Iemand stelt dan ook voor op treinstations het bonnetjessysteem in te voeren, net als bij tankstations: betalen voor schone toiletten en met het tegoed iets kopen op het perron.

Bijna alle stemmers zijn voorstanders van meer toiletten in de openbare ruimte. Iets minder respondenten maar nog steeds een meerderheid, vinden dat winkels ook hun wc’s moeten openstellen voor klanten. Maar de meesten vinden het niet nodig dat horecagelegenheden toiletgebruik zonder consumptie moeten toestaan. „Het behoort niet tot hun taak”, zo vindt één van de deelnemers. Anderen vinden het daarom ook terecht dat ze voor het wc-gebruik in het café wel moeten betalen. „Dat de café-eigenaar een eurootje vraagt, dat is zijn goed recht.”