Toch geen aanpassing energiebelasting

GroenLinks toonde zich deze week, tot ontsteltenis van de andere linkse partijen, bereid om zaken te doen met het kabinet. De partij wil vóór de btw-verhoging te stemmen - waar GL eigenlijk tegen is, maar wat het als een verloren zaak beschouwt - in ruil voor een wijziging in de belastingkorting.

GL wil dat de belastingkorting die burgers krijgen op hun energierekening, niet met circa 50 euro wordt verlaagd. Om dat plan te betalen, stelde GL-Kamerlid Snels voor om grootverbruikers van energie meer op te laten hoesten. Die grootverbruikers zijn in de praktijk alleen bedrijven.

Met dat voorstel voor financiële dekking, alles bij de bedrijven neerleggen, wilde de coalitie niet akkoord gaan. Vandaag is achter de schermen gepraat hoe het plan dan wel betaald kan worden, maar daar is men niet uitgekomen. Een dekkingsvoorstel vanuit de regeringspartijen kon GL weer niet bekoren.

In de coalitie wilde men het plan van GL welwillend behandelen. Nu zaken doen met een oppositiepartij kan immers de basis leggen voor verdere samenwerking in de toekomst. Dat is mogelijk hard nodig als het kabinet volgend jaar wellicht de meerderheid in de Eerste Kamer verliest na verkiezingen. Maar die basis voor samenwerking wordt nu dus niet gelegd en voor de burgers vervelender: meer korting zit er dus voorlopig niet in.