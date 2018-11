Veiligheidsraad heft sancties tegen Eritrea op

De raad besloot unaniem tot intrekking van de sancties, die in 2009 waren ingesteld. VN-experts hadden Eritrea ervan beschuldigd gewapende groepen te steunen, waaronder al-Shabaab in Somalië. Er zou echter geen bewijs zijn aangetroffen dat Eritrea de afgelopen jaren nog steun heeft verleend aan die terreurorganisatie.

De Eritrese autoriteiten hebben de beschuldigingen altijd ontkend. De minister van Informatie in het autocratisch bestuurde land zei op Twitter blij te zijn dat „dit onrecht met vertraging alsnog is rechtgezet.” Hij stelde ook dat zijn land nodeloos is gedupeerd.

In de resolutie die nu is aangenomen, wordt Eritrea opgeroepen een einde te maken aan een grensconflict met buurland Djibouti. Eerder dit jaar hebben Eritrea en Ethiopië hun betrekkingen hersteld. De VN-ambassadeur van Ethiopië reageerde opgetogen op het schrappen van de sancties. Die maatregel kan het buurland verder uit zijn isolement trekken.

Uit Eritrea zijn de afgelopen jaren relatief veel migranten naar Europa gevlucht. De Oost-Afrikaanse eenpartijstaat wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Het land kent onder meer een verplichte militaire dienstplicht, die eindeloos kan worden verlengd. Ook de mensenrechtensituatie is er slecht.