Zilveren tientje met foutje levert duizenden euro's op

De foute datum werd op tijd gecorrigeerd voor de massale productie van de munt. Ⓒ Heritage Auctions Europe, IJsselstein

IJSSELSTEIN - Een zilveren tientje met een foutje is voor 22.140 euro verkocht op een veiling. Op de munt is per ongeluk 6 september 1973 geslagen, terwijl er 4 september 1973 had moeten staan, meldt veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein.