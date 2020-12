Eerste Vlaming (96) krijgt vaccin: ’Ik voel me 30 jaar jonger’

Over 21 dagen krijgt Hermans zijn tweede prik. De vaccinatie werd gefilmd en live uitgezonden via Belgische media. Ook stond er een handvol fotografen achter het raam. Na de inenting kreeg Hermans een bosje rode rozen.

Ook in woonzorgcentra in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) en Bergen (Wallonië) worden er vanaf 11 uur mensen gevaccineerd.

De 96-jarige Hermans zei van tevoren dat hij er klaar voor was. Achteraf voelde hij zich prima. „Het voelt als een engeltje dat op mijn tong piest. Ik voel me dertig jaar jonger. Het deed absoluut geen pijn.” De Belg hoopt dat al zijn landgenoten zich laten inenten. „Dan zijn we weer vrij en kan ik mijn kinderen en kleinkind weer zien.”

In België worden maandag 450 mensen ingeënt tegen het coronavirus. De inentingen vinden plaats in drie verzorgingshuizen. De meeste mensen worden in hun eigen kamer gevaccineerd.

België is maandag als een van laatste EU-landen begonnen met inenten tegen het coronavirus. Luxemburg en Letland beginnen maandag ook met vaccineren.

Alleen Ierland en Nederland beginnen binnen de Europese Unie later met vaccineren. Ierland begint dinsdag en Nederland op 8 januari, ruim anderhalve week na de rest van de EU.