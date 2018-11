Robin Hood: held van alle tijden

Taron Egerton als de nieuwe Robin Hood: „Ik ben met zijn avonturen opgevoed, het vormt een onlosmakelijk deel van onze cultuur.”

Vergeet wat je weet. Dat vraagt Robin Hood de kijker in de eerste minuten van deze splinternieuwe verfilming, vanaf volgende week in de bios. Niet zonder reden, dat verzoek. Want Taron Egerton (29) sluit aan in een lange rij van acteurs die de mythische titelheld al eerder hebben vertolkt.