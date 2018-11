Streep door verkiezingen Sint-Eustatius

„Toen was al duidelijk dat Nederlands toezicht waarschijnlijk twee jaar zou duren, we willen naar een situatie die zorgt voor stabiliteit en die is er zonder hulp nog niet’’, zegt Knops. Probleem is dat er geen sprake was van ’goed bestuur’. Concreet houdt dat in dat financiële situatie niet op orde was, bevolkingsadministratie werd niet goed bijgehouden en er waren ernstige twijfels over de integriteit van bestuur op het eiland. ,,We zitten er nu negen maanden en het is duidelijk dat het langer duurt om problemen op te lossen’’, meldt de staatssecretaris.

In september volgend jaar wordt er weer gekeken of Sint-Eustatius met een eigen eilandbestuur verder kan. Voorlopig blijft de Nederlandse regering daar het beleid bepalen.

Zorgen

Ook over Bonaire zijn zorgen. Daar is Knops vandaag om een bestuursakkoord te tekenen, waarmee het eilandbestuur gegarandeerd is van hulp uit Den Haag. De staatssecretaris benadrukt dat het niet om een ingreep gaat waarbij het bestuur wordt overgenomen, zoals op Sint-Eustatius. ,,Financieel beheer ging niet goed: begrotingen klopten niet, jaarrekeningen kwamen te laat en zonder accountantsverklaring. De basis van goed bestuur ontbreekt.’’

Een Nederlandse projectmanager gaat met ambtenaren aan de slag om de situatie in vier jaar op de rails te krijgen. Bij het bestuursakkoord hoort 9,3 miljoen euro steun voor het eiland. Verkiezingen op dat eiland gaan in maart wél gewoon door. ,,Maar we kunnen niet wachten met steun tot die tijd.’’