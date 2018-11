Nooit meer knikkende knieën

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Evera Tilroe Fotografie

Bij het plannen van een bruiloft wordt tegenwoordig alles uit de kast gehaald. Maar aan een trouwerij gaat nóg een cruciaal moment vooraf: het aanzoek. Ook daarbij kunnen velen wel wat hulp gebruiken. In Amerika is het al de gewoonste zaak van de wereld. Maar ook in Nederland kan het nu. Zestien mannen maakten hier al gebruik van de service. Initiatiefneemster Alice Sunderland: „De Vraag wordt nog te vaak gewoon aan de keukentafel gesteld.”