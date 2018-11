Cuba haalt duizenden artsen terug uit Brazilië

Cuba zegt dat sinds 2013 zo’n 20.000 Cubaanse artsen in Brazilië hebben gewerkt. Zij zijn vaak actief in arme en afgelegen delen van het land. Het grootste deel van hun salaris stroomt naar de Cubaanse staatskas. Dat is tegen het zere been van de rechts-populistische Bolsonaro, die komend jaar aantreedt als president.

Bolsonaro zegt dat de Cubaanse artsen maar een kwart van de vergoeding mogen houden die wordt betaald voor hun diensten. Hij vindt dat zij recht hebben op het volledige bedrag. Ook wil de politicus dat de kwalificaties van de Cubanen nog een keer worden getoetst in Brazilië.

Boos

Het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid reageert boos en meldt dat het medisch hulpprogramma in Brazilië wordt gestaakt. Het departement verwijt de aankomende president dat hij zich „neerbuigend en dreigend” heeft uitgelaten over de aanwezigheid van de artsen.

Medisch personeel uit Cuba is ook actief in andere landen. Het ’verhuren’ van artsen is voor het communistische land een lucratieve bron van inkomsten.