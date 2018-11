Beeldend kunstenares Sophia Anastasia kon makkelijk rondkomen in de bijstand. „Geld is ook niet alles.” Ⓒ Rias Immink

Het aantal huishoudens met een laag inkomen stijgt. Hoe is het om te leven van een minimum? Dat hangt sterk af van persoonlijke omstandigheden. „Ik was nooit zo rijk als in de bijstand.”