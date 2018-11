Nieuwe veiligheidsmaatregelen in gevangenissen

Dat meldt minister Dekker (Rechtsbescherming). „Daarbij wordt onder meer gekeken naar de toegangsbeveiliging, de luchtplaatsbeveiliging en het celmeubilair.”

Begin oktober ging het mis in het gloednieuwe Justitieel Complex Zaanstad. Uit beelden in handen van De Telegraaf bleek dat gevangenen er binnen de gevangenismuren een feestje van maakten met drugs, sterke drank en mobiele telefoons.

Kat-en-muisspel

Volgens Dekker blijft smokkel van illegale spullen een kat-en-muisspel. „Daarbij gelden veiligheidsmaatregelen zoals toegangscontrole voor gedetineerden, bezoekers en personeel, celinspecties en urinecontroles.” In de praktijk blijkt echter dat gedetineerden steeds nieuwe manieren verzinnen om te smokkelen, concludeert de VVD-bewindsman. Vandaar dat hij nu broedt op aanvullende veiligheidsmaatregelen in Zaanstad en in andere gevangenissen in het land.

Er wordt nog onderzocht of gevangenisbewaarders een rol hebben gespeeld in de smokkelactie in Zaanstad. Volgens Dekker zijn daar op dit moment geen aanwijzingen voor.

’Feestneuzen’

De zeven ’feestneuzen’ die door beelden uit de bajes zijn gepakt, hebben een tijd in een isoleercel gezeten. Naar aanleiding van de publicatie van De Telegraaf is het hele gevangeniscomplex in Zaanstad doorzocht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan nog niet melden wat die zoekactie heeft opgeleverd, vertelt een woordvoerster.

Voorzitter Rob Minkes van de centrale ondernemingsraad van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) is blij dat de minister actie gaat ondernemen. „Maar dit hadden we zelf ook wel kunnen bedenken.” Extra controles mogen volgens Minkes niet ten koste gaan van andere veiligheidstaken van gevangenispersoneel. „Dus er is extra geld nodig.” De voorzitter van de ondernemingsraad denkt dat hypermoderne bodyscans soelaas bieden. „Dat is hard nodig. Je wilt niet weten wat gevangenen allemaal in hun lichaam naar binnen stoppen.”