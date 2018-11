May: kabinet steunt Brexit-deal

„Het gezamenlijke besluit van het kabinet is dat de regering het conceptakkoord moet goedkeuren”, zei May. Zij ligt binnen haar Conservatieve partij onder vuur vanwege de Brexit-deal tussen haar land en de EU. Er was voorafgaande aan de bijeenkomst gespeculeerd over de vraag of bewindslieden zouden opstappen.

De premier voorspelde dat „moeilijke dagen” zullen volgen, maar zei ook te geloven dat een beter onderhandelingsresultaat in haar ogen niet haalbaar was geweest. Ze stelde dat de Britten weer de controle krijgen over hun eigen grenzen en wetgeving.

May stelde dat zij donderdag het parlement te woord staat. Het is nog onduidelijk of ze daar kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. Britse media berichten dat ontevreden ’Brexiteers’ binnen de partij een interne opstand tegen haar leiderschap overwegen.