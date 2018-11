Medewerker tankstation Beek en Donk mishandeld bij overval

Ⓒ MaRicMedia

Beek en Donk - Een medewerker van een tankstation aan het Heuvelplein in Beek en Donk (Noord-Brabant) is woensdag rond 18.40 uur mishandeld bij een overval. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.