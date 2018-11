VN luidt noodklok over terreur West-Afrika

De resten van een huis in de Malinese stad Gao, dat dinsdag werd getroffen door een aanslag. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel, omdat de strijd tegen terreur in West-Afrika in gevaar komt vanwege geldgebrek. De helft van het beloofde geld voor een Sahel-strijdmacht die de terreur moet aanpakken, is niet aangekomen. Dat biedt met name Islamitische Staat kansen, dat toch al deels aan het ’verhuizen’ is naar West-Afrika.