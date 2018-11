Brexitakkoord openbaar na steun Brits kabinet

De Britten stappen op 30 maart 2019 uit de unie, gevolgd door een overgangsperiode tot 31 december 2020, bevestigde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier op een persconferentie in Brussel. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft EU-president Donald Tusk op de hoogte gesteld van de principeovereenkomst die op een speciale top in Brussel door de 27 EU-landen en de Britse premier Theresa May zal worden afgetimmerd.

De lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten het Brexitakkoord goedkeuren.

Het Europees Parlement verwelkomt de ontwikkelingen. „Het is bemoedigend te zien dat we naar een eerlijke deal gaan die een ordelijke terugtrekking moet verzekeren, inclusief een garantie dat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt”, aldus een verklaring. „Deze deal is een mijlpaal op weg naar een geloofwaardige en duurzame toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.”

Naar verwachting worden de EU-ministers opgeroepen voor een vergadering maandag in Brussel, waar dan ook de Brexittop wordt voorbereid. Die vindt naar verwachting op zondag 25 november plaats. Barnier noemt de fase waarin Londen en Brussel nu zitten „cruciaal.”