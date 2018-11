Na Brexit verandert er nog weinig

Beide partijen zullen het daar over eens moeten zijn, aldus EU-onderhandelaar Michel Barnier. De Fransman lichtte gisteravond het uittredingsakkoord toe, wat de onderhandelaars deze week overeenkwamen. Een vuistdik werk, met daarin 185 artikelen over uiteenlopende onderwerpen als nucleaire veiligheid tot de rechten voor EU-burgers die in het VK wonen en andersom. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland, waar een buitengrens van de EU komt te lopen, was lang het grootste probleem. De partijen hebben besloten dat het VK voorlopig in de douane-unie blijft, wat harde Brexiteers munitie geeft om te stellen dat het VK als een ’vazalstaat’ van de EU door het leven zal gaan.

Maar vooralsnog is het helemaal niet zeker of de deal er wel echt komt. Premier May wist na urenlang overleg weliswaar haar eigen kabinet achter zich te krijgen, een veel grotere horde zal het Britse parlement worden. Iedereen is zich daar wel van bewust, vandaar ook dat er weinig triomfantelijk werd gedaan. Iedereen in Brussel weet dat het doembeeld van een harde Brexit, met chaos en economische schade als gevolg, nog steeds niet is geweken.

Barnier maakte duidelijk dat er na 29 maart volgend jaar, als de Brexit officieel een feit is, er vooralsnog weinig verandert. In de afgesproken transitieperiode zal voor het VK alles zo blijven als het is, met het verschil dat het in Brussel niet meer aan tafel zit. Als er tegen juli 2020 geen oplossing voor de lange termijn is gevonden, kan de transitieperiode met een jaar worden verlengd.

„We zijn in een cruciale fase aanbeland in deze historische onderhandelingen”, zei Barnier. „Ik weet dat er nog veel aankomt voordat er sprake is van een ordentelijke terugtrekking.” De dag na de Brexit staat hij klaar om over een deal over de toekomstige relatie met het VK te praten, zei hij. Maar dan zal eerst het Britse parlement moeten instemmen met wat nu op tafel ligt en zover is het nog lang niet.