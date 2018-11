Franse tiener overleden nadat telefoon in badwater valt

Volgens de Franse nieuwssite La Voix du Nord was de oplaadkabel van de telefoon in een slechte staat. Daarnaast zou de kabel via een verlengsnoer in het stopcontact zijn gestoken.

