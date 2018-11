Janboel bij NPO beloond

De extra zak belastinggeld moest onder andere gebruikt worden voor de journalistieke kerntaak van de NPO. Maar daar gaat nu slechts een fractie naartoe: 2,9 miljoen euro vloeit naar journalistiek. Alleen al aan de omstreden online streamingdiensten van de NPO wordt meer geld uitgegeven.

De NPO kreeg in september een cadeau van de coalitie. Met Alexander Pechtold (D66) voorop werd geregeld dat de teruglopende Ster-inkomsten komend jaar voor twee derde gecompenseerd worden. Een stevig verbeterplan was de enige voorwaarde.

Dat voorstel ligt inmiddels in Den Haag. Het is lauw ontvangen, maar de tijd voor een stevige discussie over het omroepbestel ontbreekt. De politiek mikt daarom op een ferme NPO-hervorming voor de nieuwe concessieperiode.

